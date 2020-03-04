https://static.news.ru/photo/f01a3efc-5df2-11ea-b446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa Themendienst/Global Look Press

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев считает, что решение ФРС США снизить ключевую ставку может повлечь за собой аналогичные действия со стороны Европейского центрального банка и Банка Японии.

По мнению Дадашева, на рубль наибольшее влияние оказывают динамика нефтяных цен и приток иностранного капитала в отечественные ОФЗ. Эксперт считает, что рубль растёт благодаря восстановлению сырьевого рынка.

Вероятнее всего, новое соглашение ОПЕК+ будет заключено, причём при участии Москвы. Конечно, не стоит ожидать серьёзных сокращений добычи со стороны российских компаний, но снижение буровой активности 70-100 тысяч баррелей в сутки вполне может произойти, — сказал Дадашев.

Также, по его мнению, при сохранении нисходящей динамики коронавируса в Китае и отсутствии новых вспышке инвестиции в госдолг могут возобновиться. Курс при этом сможет укрепиться до 66 рублей за доллар.

Впервые за последние 11 лет с момента краха банка Lehman Brothers Федеральная резервная система США собрала экстренное совещание, на котором было решено снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 1-1,25%. Российские индексы позитивно отреагировали на этот шаг — Мосбиржа завершила торги в плюсе на 2%, а РТС увеличился на 4,2%.

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