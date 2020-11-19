«Решающую схватку» за «Северный поток — 2» предрекли в Германии

https://static.news.ru/photo/e4f9a4a4-2ad9-11eb-b6aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Германия надеется на улучшение трансатлантических отношений при Джо Байдене во главе США, однако тот считается противником проекта «Северный поток — 2». С объявлением победы на выборах в США кандидата от демократов «решающая схватка» за российский газопровод станет неизбежной.

Такое мнение высказала немецкая газета Die Welt.

До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придётся дать чёткий и ясный ответ. Так что решающая схватка США и Германии за «Северный поток — 2» всё ближе, — говорится в статье издания.

Её автор напоминает, что пытаясь «задобрить» США в вопросе строительства «Северного потока — 2», Берлин начал строить терминалы для американского сжиженного природного газа (СПГ). Однако в начале ноября компания, ответственная за возведение терминала для СПГ в немецком порту Вильгельмсхафен, отказалась участвовать в проекте. Сейчас неясно, удастся ли найти ей замену, отмечает Die Welt.

Так что теперь федеральное правительство рискует непосредственно столкнуться с угрозой санкций, которые оно стремилось предотвратить. В ближайшее время у него не будет ничего, что можно было бы предложить США, чтобы те отказались от воплощения в жизнь своих намерений, — подчеркнул автор статьи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действия Соединённых Штатов по отношению к газопроводу «Северный поток — 2» напоминают о методах мафии, а с приходом нового президента их политика вряд ли изменится. Такое мнение 19 ноября высказал глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст. Он подчеркнул, что Германия не хочет, чтобы ей покровительствовали американцы.