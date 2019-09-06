https://static.news.ru/photo/c9d55984-d0b2-11e9-b6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководитель «Российского экологического оператора» Денис Буцаев во время встречи с заместителем краснодарского губернатора Анатолием Вороновским обсудил ситуацию с реализацией реформы отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе РЭО.

Буцаев отметил, что сроки реализации «мусорной реформы» в регионе срываются, пишет « 360 ». При этом у Краснодарского края есть всё необходимое для перехода на новую систему реализации отходов до конца года, подчеркнули в РЭО.

Организация предложила властям региона два варианта развития ситуации.

Первый вариант основан на сохранении действующей территориальной схемы. При этом РЭО предлагает утвердить региональных операторов по обработке мусора в трёх кластерах, где ранее их не было.

Второй вариант предлагает создать новую территориальную схему в регионе. После этого необходимо будет провести конкурсы по выбору региональных операторов.

Рассчитываем на выполнение дорожной карты перехода на новую систему обращения с ТКО. Она подразумевает определение до конца октября во всех зонах региональных операторов и установление тарифов, — сказал Буцаев.

По словам Буцаева, первый вариант позволит соблюсти сроки, а результаты по второму варианту будут получены не раньше середины 2020 года.

По итогам встречи Вороновский заявил, что «мусорная реформа» закончится в Краснодарском крае до конца 2019 года.

Ранее News.ru писал, что РЭО проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами и пришёл к выводу, что многие из них сделаны некорректно.