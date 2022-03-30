Ремонт с гарантией и без: что изменится в сервисном обслуживании

Разрывы в цепочках поставок комплектующих грозят существенным ростом стоимости ремонта техники. Цены на сервис могут вырасти вдвое, в том числе в сторонних сервисных центрах. При этом приостановка продаж производителем не означает отказ от поставок деталей по гарантии. По крайней мере пока. По словам экспертов, бесплатный ремонт будет проводится так же, как раньше, однако сроки, скорее всего, увеличатся из-за дефицита комплектующих. К чему ещё стоит готовиться владельцам санкционной техники — в материале NEWS.ru.

Уйти, но остаться

Одной из первых о приостановке поставок продукции в Россию объявила американская Apple, сославшись на проблемы с логистикой. Затем поставки смартфонов, чипов и бытовой электроники приостановила южнокорейская Samsung. В компании заявили, что поставки приостановлены лишь временно, а сервисное обслуживание и приложения Samsung продолжат работать, как и фирменные магазины. Позднее Samsung прекратила выпуск своих ТВ на собственном заводе в Калужской области из-за невозможности ввоза в Россию необходимых комплектующих.

О прекращении поставок либо приостановке деятельности на территории РФ объявили и другие производители, в числе которых оказались Canon, Dell, Epson, HP, IBM, Logitech, Nokia, Asus. В середине марта СМИ узнали о готовности Bosh приостановить производство бытовой техники в Санкт-Петербурге «в связи с приостановкой поставок». Однако в компании подчеркнули, что сервисная служба подразделения бытовых приборов продолжает работу.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом ни одна из компаний не объявила об окончательном разрыве торговых отношений с Россией. Остановки поставок или производств — это, скорее, огрехи логистики и разрыва глобальных производственных цепочек, говорит специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Нерешаемых вопросов не будет, тем более что большинство запчастей так или иначе производится в Китае, объясняет эксперт.

А вот сервисное обслуживание премиальных брендов, которые полностью локализованы в Европе (Siemens, Nokia), может просто встать, и обмены по гарантии будут достаточно проблематичны, по крайней мере до того момента, пока бренды не вернутся в Россию, — рассуждает Вавилов.

Возникающие сложности с ремонтом техники— это всего лишь частный случай общей ситуации, которая сложилась в России, говорит основатель онлайн-агрегатора по ремонту электроники golaika.ru Дмитрий Быченко.

«Буквально каждый день что-то меняется, и уже завтра может произойти то, о чём сегодня мы не могли и подумать. Одним словом, неразбериха. Однако мы ещё не дошли до той точки, до условного дна, когда, как после пожара, можно было осмотреть пепелище и сказать: теперь мы будем жить вот так-то и так-то», — говорит собеседник NEWS.ru.

По его словам, многие сервисы действительно жалуются на трудности, вызванные двумя факторами: изменением курса валют и разрывами в логистических цепочках. Существует ещё третий фактор, который многими переоценён, замечает Быченко. Это непосредственно сами санкции, которые вынуждают компании покидать российский рынок. Но фактически ни одна компания не ушла из России навсегда (ни Apple, ни Samsung, ни Sony и так далее). Они лишь заявили, что приостанавливают свою деятельность в РФ, продолжая при этом оказывать поддержку пользователям, замечает Быченко. Это касается официальных сервисных центров.

Проблемы у «официалов» лишь только в логистике. Бесплатный ремонт останется бесплатным при условии, что не возникнет тотального железного занавеса. В текущей ситуации гарантийный ремонт проводится так же, как и раньше, разве что чуть дольше, — отмечает Быченко.

Рубль падает — цены растут

С «неофициалами» всё несколько сложнее. Сторонние центры — это, как правило, небольшой бизнес, закупки комплектующих идут через посредников, которые, в свою очередь, поставляют их из Китая. Рубль упал — цены на детали взлетели в два раза, указывает Быченко. Опасаясь дальнейшей девальвации, поставщики закладывают риски в стоимость текущих поставок. Это с одной стороны. С другой — они бояться закупаться крупными партиями по текущему курсу, потому что не знают, что будет дальше (29 марта на Московской Бирже российская валюта укреплялась к доллару до 86 рублей), поясняет эксперт. Поэтому поставщики закупают необходимые детали поштучно, тем самым только провоцируя дефицит.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В специализированном сервисном центре Resoir NEWS.ru рассказали, что серьёзных проблем с поставками комплектующих из Китая нет, однако ценник очень сильно вырос.

Потребителям стоит быть готовым к тому, что цены на услуги сервисных центров вырастут, причём существенно. Многое будет зависеть от типа ремонта, объясняет Быченко. Если потребуется замена дорогостоящей детали, придётся заплатить вдвое, а возможно, и втрое больше, чем раньше.

По мнению Вавилова, если курс закрепится в районе 90 рублей за доллар, рост цен будет не столь существенным — на уровне 20–30%. Это касается текущих поставок из Китая. Потому что корреляция, к примеру, юаня с долларом более 95%, то есть он движется так же, как доллар, объясняет эксперт. Впрочем, цены на технику ведь тоже выросли. Ноутбук, который раньше стоил 150 тысяч, сегодня продаётся за 300 тысяч рублей, а значит, во многих случаях ремонт сегодня это, как ни крути, лучшее решение.

Право есть, гарантий нет

Но что будет, если компании вдруг откажутся от своих обязательств? В соответствии с российским законодательством (руководствуясь которым работают все, в том числе и иностранные юридические лица на территории РФ) гарантийное обслуживание и сервис будут действовать до тех пор, пока существует само юридическое лицо, комментирует старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Пока представляется, что проведение гарантийного ремонта или замена товара будут осуществляться исходя из наличия необходимых запчастей, поясняет юрист. Проблема в том, что нынешняя ситуация не имеет аналогов, поэтому существующее законодательное регулирование может оказаться здесь неэффективным.

Сейчас ситуация совершенно непонятная. Например, неясно, кто и в какие сроки возобновит работу, возобновит ли вообще и когда начнутся поставки запчастей, ввоз которых сейчас затруднён или невозможен. И сколько будут стоить комплектующие, которые можно привезти в Россию, — рассказывает Гусятникова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам юриста, если компания покидает российский рынок навсегда и перепродаёт свои активы, то вопросы гарантийного ремонта и сервисного обслуживания должны перейти к новым владельцам. В любом случае законодательная база нуждается в доработке. По закону (и если это предусмотрено договором купли-продажи) потребитель имеет право на гарантийный ремонт и обслуживание ранее приобретённого товара, отмечает юрист. Вот только каким образом это право будет реализовано на практике, сегодня затрудняются сказать даже специалисты.

В случае поломки потребителю следует обратиться в сервис, который должен работать, несмотря на приостановку деятельности компании-поставщика или продавца. Если там не смогут исправить поломку по причине отсутствия запчастей, придётся ждать, пока нужная деталь не появится в наличии, признаёт юрист. Если техника нужна срочно, то разумнее поискать варианты починить её за свой счёт. И как можно раньше, пока цены ещё больше не выросли.