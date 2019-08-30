Курсирование рельсовых автобусов российского производства стартовало на обновлённой железной дороге на острове Сахалин.
Врио губернатора области Валерий Лимаренко рассказал, что новшество экономически выгодно, так как будет происходить «сшивка» с вагонами, идущими с материка на пароме — без «переобувания» на колёсную пару они смогут переходить на железную дорогу, что сэкономит время и увеличит пассажирский и грузовой потоки, передаёт
Рельсобусы будут ходить по направлениями Южно-Сахалинск — Корсаков, Холмск — Томари и Южно-Сахалинск — Томари.
Как писал News.ru ранее, открытие железнодорожной части Крымского моста в конце 2019 года будет способствовать повышению зарплаты работников за счёт устойчивого и динамичного экономического развития региона. Кроме того, в Минтруда Крыма прогнозируют улучшение инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства и снижение себестоимости продукции.