https://static.news.ru/photo/6f8b07f4-cad0-11e9-9171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look

Курсирование рельсовых автобусов российского производства стартовало на обновлённой железной дороге на острове Сахалин.

Врио губернатора области Валерий Лимаренко рассказал, что новшество экономически выгодно, так как будет происходить «сшивка» с вагонами, идущими с материка на пароме — без «переобувания» на колёсную пару они смогут переходить на железную дорогу, что сэкономит время и увеличит пассажирский и грузовой потоки, передаёт ТАСС .

Рельсобусы будут ходить по направлениями Южно-Сахалинск — Корсаков, Холмск — Томари и Южно-Сахалинск — Томари.

Как писал News.ru ранее, открытие железнодорожной части Крымского моста в конце 2019 года будет способствовать повышению зарплаты работников за счёт устойчивого и динамичного экономического развития региона. Кроме того, в Минтруда Крыма прогнозируют улучшение инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства и снижение себестоимости продукции.