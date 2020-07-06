Рекрутеры назвали самые высокооплачиваемые специальности на удалёнке

https://static.news.ru/photo/641b3a14-bff4-11ea-bc2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бухгалтеры, переводчики, работники сфер IT и продаж могут рассчитывать на высокую оплату своей работы из дома, следует из подготовленного сервисом подбора персонала «Работа.ру» отчёта.

Так, главному бухгалтеру на удалёнке в небольшой компании, работающей с b2b-сегментом, готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц. От соискателя ждут оперативности и быстрой адаптации к меняющимся требованиям налоговой службы, передаёт РИА Новости.

Переводчик с английского может рассчитывать на 150–200 тысяч рублей в месяц в зависимости от объёма заказов, при этом типы текстов для перевода он может выбирать самостоятельно, ориентируясь на свои интересы. В Санкт-Петербурге менеджеру по развитию бизнеса предлагают зарплату от 100 тысяч рублей в месяц и более, точная сумма будет учитывать процент от продаж. Претендовать на это место может специалист с опытом работы более трёх лет и умением подготавливать коммерческие предложения и презентации, передаёт РИА Новости.

До 120 тысяч рублей в месяц готовы платить специалисту по контекстной рекламе с небольшим, от года, опытом работы. Он должен будет создавать и вести рекламные кампании в системах Яндекс.Директ, Google AdWords , настраивать аналитику в Google Analytics, Яндекс.Метрика и анализировать эффективность рекламных источников.

Также высокие зарплаты за удалённую работу предлагают в IT-сфере. Например, опытному PHP-программисту за разработку и поддержку проектов на платформе Shopware 5 могут предложить до 110 тысяч рублей в месяц.

Число россиян, работающих в удалённом режиме, увеличилось с 1 апреля 2020 года в 30 раз, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин во время совещания по ситуации на рынке труда. По его мнению, чтобы «реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства».

Как писал NEWS.ru ранее, в Госдуму внесли законопроект о регулировании дистанционной деятельности, согласно которому в трудовом законодательстве могут появиться понятия «временная дистанционная (удалённая) работа» и «комбинированная дистанционная (удалённая) работа». Эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина рассказала, какие преимущества удалённая работа может дать работодателям и сотрудникам.