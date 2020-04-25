Рекордный спрос на продажу садового инвентаря отметили в РФ

https://static.news.ru/photo/e30ffbfa-8694-11ea-bc88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекордный спрос на продажу садового инвентаря накануне майских праздников отметили в РФ. Россияне готовятся провести грядущие праздничные дни на дачах.

Покупают люди инвентарь онлайн. Так, на Ozon продажи садовых инструментов выросли с начала месяца на 85% год к году, газона и удобрений — на 150%, техники для сада — на 155%.

Магазин Wildberries фиксирует рост продаж за тот же период в три раза. Садовую технику скупают в 13 раз больше, средства защиты от грызунов — в 8 раз, семена — в 100 раз, бензопилы и газонокосилки — в 24 и 43 раза, сообщает РБК.

Повышенный спрос ретейлеры объясняют предстоящей тёплой погодой и желанием людей уехать за город и сократить количество социальных контактов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства Михаил Мишустин принял участие в заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Он выступил с предложением о разработке рекомендаций по поведению людей на майских праздниках.