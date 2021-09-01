Рекордный рост ВВП России связали с резким прошлогодним спадом

Рекордный рост ВВП России по итогам текущего года объясняется провальными экономическими показателями ковидного 2020-го. В ближайшие же несколько лет макроэкономика страны будет повышаться в среднем на 1-2%, сообщила NEWS.ru экономист Татьяна Куликова.

По её словам, начиная со следующего года темпы роста национальной экономики замедлятся почти в два раза. Эта тенденция будет обусловлена исчерпанием восстановительных резервов.

Прогноз Сбербанка по росту экономики выглядит вполне правдоподобным. Однако столь высокие темпы объясняются так называемым эффектом базы, то есть большую роль здесь сыграл существенный спад в прошлом году. Полтора месяца действовал локдаун, закрыта вся сфера услуг и половина промышленности. Сейчас же значительная часть отраслей близка к возврату производства к допандемийному уровню, — отметила эксперт.

Аналитик также связала рост потребительских расходов населения в условиях продолжающегося экономического кризиса со взрывным увеличением уровня закредитованности граждан.

В России стали намного чаще обращаться в банки за заёмными деньгами. Это обусловлено снижением реальных располагаемых доходов граждан. Тенденция довольно опасная, ведь всё больше возрастает финансовая нагрузка на население. Реальные же доходы граждан по итогам текущего года вырастут по сравнению с 2020-м, однако этот рост будет незначительным и не сможет снизить потребность россиян в приобретении новых кредитов, — заключила экономист.

Ранее в Сбербанке спрогнозировали рекордный рост ВВП России. По словам первого зампреда правления банка Александра Ведяхина, следует ожидать повышения макроэкономического показателя на 4,2-4,3%.