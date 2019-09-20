https://static.news.ru/photo/8231f7d2-dba6-11e9-a64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Количество ипотечных сделок в Москве в августе 2019 года составило семь тысяч, что на 13% меньше показателя июля и на 15% меньше значения августа 2018 года. Подобное месячное снижение является рекордным за последние пять лет, следует из материалов Управления Росреестра .

Августовское снижение особенно примечательно на фоне того, что до последнего летнего месяца росло число жилищных кредитов. Так, за первые восемь месяцев 2019 года общее количество сделок составило 57,3 тыс., что на 5% больше аналогичного периода 2018 года и на 5,5% больше, чем за весь 2017 год.

В Росреестре связывают рекордное падение с адаптацией рынка недвижимости к реформе долевого строительства. Также граждане могут уже сейчас рассчитывать на более выгодные условия по ипотеке в будущем, учитывая последовательное снижение ключевой ставки Центробанка.

Как сообщал News.ru, с 17 сентября Сбербанк РФ снизил размер минимального первоначального взноса по ипотеке для зарплатных клиентов с 15 до 10%, а для клиентов без подтверждения дохода и занятости — с 50 до 30%.