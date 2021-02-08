Россияне в январе взяли рекордное количество ипотечных кредитов

https://static.news.ru/photo/5d3a92f8-6aa8-11eb-a0df-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок ипотечного кредитования установил рекорд по выданным ссудам в январе. Никогда прежде в первый месяц года граждане страны не занимали у банков столько денег, следует из предварительных оценок ДОМ.РФ и Frank RG.

Суммарно было выдано 96 тысяч ипотечных кредитов на 265 млрд рублей. В январе 2020 года, по информации Банка России, было реализовано 78 тысяч ссуд на 189 млрд рублей. Таким образом, рост произошёл на 19% в количественном выражении и на 29% в денежном, передаёт РБК. Рынок по-прежнему поддерживает госпрограмма льготного кредитования под 6,5% годовых.

Впрочем, результат первого месяца 2021 года значительно ниже показателей декабря, когда россияне назанимали у банков 560 млрд рублей. Специалисты называют ситуацию традиционной: она объясняется долгими новогодними выходными.

Несмотря на пандемию коронавируса, 2020 год стал рекордным для рынка ипотеки: банки в общей сложности выдали кредитов на 4,3 трлн рублей. Это на 51% больше по отношению к 2019 году и на 43% — к 2018-му, когда был установлен предыдущий рекорд. Помимо программы льготной ипотеки этому способствовало снижение ключевой ставки Центробанка, которая уменьшилась с 6,25% до 4,25%. Только под программы ипотеки в 6,5% годовых или ниже в 2020 году выдано 345,6 тысячи кредитов на сумму более 1 трлн рублей. По данным ЦБ, в январе прошлого года средняя процентная ставка по всем ипотечным кредитам составляла 8,79%, а в декабре — 7,36%.

При этом, как ранее писал NEWS.ru, ограничительные меры из-за пандемии коронавируса привели к сокращению числа россиян с кредитами. В частности, число клиентов банков и микрофинансовых организаций уменьшилось на миллион.