Рекордно низкий уровень одобрения кредитов зафиксирован в России

https://static.news.ru/photo/0a4de610-59d4-11eb-9758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень одобрения кредитов россиянам поставил трёхлетний антирекорд на фоне пандемии коронавируса, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, банки в 2020 году одобрили только треть (33,9%) полученных заявок на кредиты. По сравнению с 2019 годом доля удовлетворённых обращений упала на 3 п. п. до трёхлетнего минимума, передаёт РБК.

При этом кредитная политика была ужесточена во всех сегментах, но максимально затронула автокредитование: было отклонено 62% заявок (56,5% в 2019 году). Кроме того, заметно снизился уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт — до 31,2%. Отмечается, что было удовлетворено 71,3% заявок на получение ипотечной ссуды, что даже больше, чем в «доковидные» годы.

В сегменте ипотеки уровень одобрения стал рекордно высоким за последние четыре года, что прежде всего связано со снижением ставок благодаря программам господдержки, — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По мнению экспертов рынка, пандемия и связанная с ней экономическая неопределённость — важный, но не единственный фактор, влияющий на уровень одобрения кредитных заявок. Волков подчеркнул, что этот показатель снижается уже более двух лет из-за мер Центробанка. С 2017 года в России начали ускоряться темпы необеспеченного кредитования, что повлекло за собой рост долговой нагрузки населения и закредитованности. С 1 октября 2019 года российские банки и микрофинансовые организации (МФО) обязаны кредитовать клиентов с учетом показателя их долговой нагрузки (ПДН) по методологии ЦБ.

Как писал NEWS.ru, вопреки кризису в 2020 году жители России взяли рекордное количество ипотечных кредитов и поставили новый рекорд по объёму ипотечного кредитования. За 12 месяцев гражданам РФ было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% больше, чем годом ранее. Объём кредитования вырос на 50% в годовом выражении — до 4,3 трлн рублей. Отмечается, что по оценкам экспертов, средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке жилья снизилась с 9,3% до 8,1% годовых, а на рынке новостроек — с 8,3% до 5,9%.