https://static.news.ru/photo/03bbef40-d622-11e9-a5b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин предложил вернуть в РФ рекламу пива и вина. С соответствующей инициативой он выступил на форуме «Пивоваренная отрасль — 20 лет вместе».

Очень серьёзные экспертные дискуссии сейчас идут о возврате возможности рекламировать вино, предлагаю поднять такую же тему по рекламе пива, — цитирует Мишеловина РИА Новости .

Чиновник ФАС добавил, что в настоящее время пиво «должно идти рядом с вином», предложив «ослабить запреты и ограничения по этому направлению».

Ранее News.ru писал о том, что рекламу отечественного вина на дорогах южных регионов могут разрешить в России. По мнению чиновников Минсельхоза, такая мера необходима для поддержания виноделия и развития винного туризма.

В начале 2019 года председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял. что рассмотрение законопроекта о рекламе пива в Госдуме перенесено на неопределённый срок. Он объяснил это решение необходимостью доработки документа.