Регионы РФ получат 2,3 трлн рублей на медицинскую помощь в 2021 году

https://static.news.ru/photo/5927ce40-4917-11eb-938c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе брифинга заявила, что российские регионы получат 2,3 трлн рублей на финансирование системы здравоохранения.

Регионам только на оплату оказанной медицинской помощи в 2021 году будет направлено 2,3 трлн рублей, — цитирует вице-премьера ТАСС.

В эту сумму не входят средства, которые направят на строительство и реконструкцию региональных медицинских организаций и на национальные проекты.

Голикова также рассказала, что в 2020 году кабмин более чем на 500 млрд рублей увеличил финансирование системы здравоохранения. 47,5 млрд рублей ушли на развитие системы обязательного медицинского страхования. Голикова отметила, что правительство в своей работе руководствовалось тем, что пандемия коронавируса создала максимальную нагрузку на институты здравоохранения.

Ранее Голикова сообщила, что своевременное закрытие границ и подготовка системы здравоохранения позволили Российской Федерации спокойнее принять удар пандемии, передавал NEWS.ru. По её словам, с момента получения информации о COVID-19 и до начала пандемии прошло 2–2,5 месяца. Этого времени хватило, чтобы подготовиться лучше, чем во многих других странах.

По данным на 28 декабря, медики выявили в РФ 27 787 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. Общее число заболевших за всё время пандемии достигло 3 078 035. Выздоровели за сутки 20 480 пациентов, общее число вылечившихся составляет 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших от COVID-19 жителей страны за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в РФ скончались 55 265 граждан.