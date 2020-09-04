Регионы прожиточного минимума

В настоящее время в правительстве РФ обсуждается вопрос введения запрета на понижение прожиточного минимума в субъектах Федерации, передают СМИ. Запрет будет действовать в том случае, если по расчётам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. При этом на него не повлияет вероятное снижение стоимости потребительской корзины. Ожидается, что пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет происходить раз в пятилетку.

Также в правительстве, сообщают « Известия » со ссылкой на два источника, рассматривают перспективу внесения изменений в методику расчёта прожиточного минимума.

К слову, в регионах довольно часто прибегают к снижению прожиточного минимума. Например, в II квартале текущего года его размер для трудоспособного населения сократили в Свердловской и Смоленской областях (с 11 763 до 11 713 рублей и с 12 088 до 12 038 рублей), в Ямало-Ненецком автономном округе (с 17 707 до 17 511 рублей по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году), в Дагестане (с 10 363 до 10 199 рублей).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для ясности: прожиточным минимумом называется стоимость условной потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Его размер устанавливается ежеквартально, и он зависит от региона. В данный момент общероссийский минимум составляет 12 392 рубля.

Кроме того, правительство обсуждает вопрос внесения корректировок в методику расчёта прожиточного минимума. Предполагается, что его величина в целом по России будет определяться на основе базового набора продуктов, в то время как для субъектов будет установлен специальный коэффициент, который будет основан на соотношении величины федерального минимума (в размере 42,5%) и медианного дохода в каждом отдельном регионе.

Сейчас прожиточный минимум рассчитывает Росстат, а устанавливает Минтруд, запрет на понижение МРОТ формальный. Поскольку показатель привязан к прожиточному минимуму, он фактически изменяется вместе с индексом потребительских цен. Годовая же дефляция в России никогда не фиксировалась.

Одна из обсуждаемых возможностей динамичного повышения МРОТ в более бедных регионах является нерыночной мерой. Это могло бы привести к уходу части зарплат в «серую» зону. Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

По его мнению, предлагаемые шаги могут незначительно улучшить положение малообеспеченных слоёв населения, но проявится это позже как следствие индексации МРОТ.

При этом, по суждению доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, эта мера принципиально ничего не изменит. В долгосрочном периоде инфляция будет неизбежно двигать прожиточный минимум вверх, и тогда вопрос о неснижении даже упоминаться не будет, считает она. Кроме того, добавляет Лебединская, МРОТ — категория федерального уровня, а прожиточный минимум — регионального, и это дополнительная нагрузка на региональный бюджет.

Сегодня медианная заработная плата — 34,6 тысячи рублей, 42,5% от неё — это 14 705 рублей. Вот это значение прожиточного минимума и МРОТ, который не должен быть ниже. У нас, по данным за I квартал, 18,6 млн человек получают доход ниже прожиточного минимума. Если его поднять на планируемые 42,5% от медианного (до 14 705 рублей), то резко возрастёт уровень бедности. Близость модального среднедушевого дохода к этой цифре может быть просто катастрофической в дотационных, экономически слабых регионах. Снизить же бедность может лишь наличие постоянного, устойчивого дохода. А это масштабный заказ, но... Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

Идея введения запрета на снижение прожиточного минимума не так однозначна, какой кажется на первый взгляд, говорит доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН Мария Никонова. С одной стороны, это даст относительную уверенность населению и позволит смягчить социальную напряжённость (хотя, конечно, прожиточный минимум всегда будет «опаздывать» относительно уровня инфляции). С другой, вызывает вопрос методика расчёта прожиточного минимума, отмечает Никонова.

Если прожиточный минимум будет рассчитываться исходя из среднего прожиточного минимума в целом по России (скорректированного на определённый коэффициент для конкретного региона), то, вполне возможно, идея использовать медианный доход в регионе будет более «выгодным» вариантом для большей части населения (незажиточной). Однако делать однозначные выводы на данном этапе довольно сложно, так как нет конкретных данных о значениях региональных коэффициентов и соотношении федерального прожиточного минимума и медианного дохода в регионах, что будет значительно влиять на конечную величину прожиточного минимума в регионах. Мария Никонова доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН доцент ГАУГН и старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам эксперта, несмотря на запрет на снижение величины прожиточного минимума, она всё равно будет «отставать» от роста стоимости не только товаров, входящих в потребительскую корзину, но и за счёт недостаточного учёта товаров в корзине, например, лекарственных средств. К тому же большая часть населения, которая нуждается в защите, тратит деньги в основном на такие вещи, как питание, квартплата и лекарства, а это самые подверженные инфляции статьи расходов.

В то же время необходимо учитывать, что возможность снижения прожиточного минимума высвобождала в бюджетах регионов деньги, которые можно было перенаправить на другие неотложные социальные нужды, — подчеркнула экономист из ГАУГН.

Кроме того, в отдельных регионах с величиной прожиточного минимума увязан размер государственной социальной помощи для малоимущих семей: размер выплат определяется как разница между имеющимся совокупным доходом семьи и совокупной величиной прожиточного минимума всех членов семьи.

Также ПМ (реже — кратная ему величина) чаще всего используется как «порог входа» при определении права на получение социальной поддержки, если её предоставление обусловлено низкими доходами. Таким образом, если величина ПМ снижается, часть получателей социальной помощи, у которых доходы немного ниже этой границы, могут потерять на неё право. Елена Горина сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики

В то же время, отмечает эксперт, многие социальные выплаты установлены в абсолютных значениях, в рублях (а в регионах они могут ещё и не индексироваться по несколько лет), то есть величина ПМ на их размер никак не влияет.