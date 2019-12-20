https://static.news.ru/photo/21ef852a-23da-11ea-acbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский кабмин одобрил дотации регионам для выполнения госпрограммы «Развитие транспортной системы» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в 2020-2022 годах.

Межбюджетные средства получат 56 субъектов для автоматизации регулирования дорожного движения в агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. На эти цели планируется выделить 8,4 млрд рублей, говорится на сайте правительства.

Кроме того, пять регионов в 2020-м получат 2,81 млрд рублей, шесть областей в 2021-м — 16,164 млрд рублей, и четырём в 2022-м перечислят 20,188 млрд рублей для модернизации дорожного хозяйства.

Также 41 субъекту РФ из нераспределённых резервов для обеспечения дорожной деятельности в рамках БКАД на 2020 год планируется направить 6,298 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что последние выездные проверки Ростехнадзора, прошедшие в декабре 2019 года, подтвердили полную технологическую готовность к эксплуатации железнодорожной части Крымского моста.

Заключение о соответствии, выданное Ростехнадзором заказчику — Упрдор «Тамань», удостоверяет, что объект построен и соответствует проектной документации.