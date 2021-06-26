Регионы получат 25 млрд рублей на лечение COVID-пациентов
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
12:27, 26 июня 2021
Премьер-министр Михаил МишустинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на лечение COVID-пациентов в регионах. Средства поступят в течение 30 дней, говорится в сообщении на сайте правительства.
На лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, направят 25 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней, — говорится в сообщении.
Премьер, посещая столичную больницу № 40 в Коммунарке, отметил, что источником финансирования стал нераспределённый остаток средств ФОМС. Благодаря подготовленной заранее правовой базе получилось быстро принять решение о дополнительном финансировании субъектов на фоне COVID-19. Также власти готовят указ о выделении 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь федеральным профильным организациям.
Накануне Мишустин поручил разработать проект распоряжения о поставке в российские регионы вакцины «Спутник Лайт» в количестве не менее 4 млн доз. Документ должны подготовить Минздрав, Минфин и Росрезерв.
Кроме того, Мишустин потребовал обеспечить готовность системы здравоохранения к новым вызовам. Для этого до 30 июня больницы должны быть обеспечены необходимым запасом кислорода. Минздраву также поручено рассмотреть вопрос о перепрофилировании медорганизаций для лечения заразившихся коронавирусом.