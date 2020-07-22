Регионы Дальнего Востока увеличили экспорт мяса, руд, сои и алюминия

https://static.news.ru/photo/5e7ab7d4-cbba-11ea-b35c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Регионы Дальнего Востока, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, смогли увеличить экспорт мяса, руд, сои, алюминия и других товаров за период с января по май 2020 года.

За пять месяцев экспорт Дальнего Востока сохранился на уровне первого полугодия 2019 года по ряду продовольственных товаров, в том числе рыбе, молочной продукции, мёду, злакам. При этом экспорт мяса увеличился в 1,8 раза. Кроме того, возросли поставки за рубеж руд и концентратов в 1,7 раза и необработанного алюминия — в 1,4 раза, — привели сообщение начальника отдела таможенной статистики службы федеральных таможенных доходов Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Олега Нестеренко в ТАСС.

Однако общий объём и стоимость экспорта уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт снизился с $12,5 млрд до $9,5 млрд, из них $452 млн составил экспорт руд и концентратов, $2,97 млн — мяса, $21,5 млн — алюминия. Кроме того, отмечен рост экспорта масленичных культур и лекарственных средств. Экспорт таких товаров вырос до $82,1 млн.

Самая большая потеря объёма и стоимости экспорта — среди жидкого топлива и природного газа.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия стала основным экспортёром шоколада в КНР. В 2019 году объём российского экспорта кондитерских изделий стал рекордным. Отмечается, что при общем объёме импорта КНР в 2019 году шоколадных кондитерских изделий на $438 млн и 101 тысячу тонн поставки из России составили $112,6 млн и 49 тысяч тонн.