Регионам выделят средства на выплаты на детей от трёх до семи лет

https://static.news.ru/photo/515395e0-2668-11eb-9ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство выделит регионам и Байконуру деньги на субсидии для ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу принять, — говорится в сообщении.

Проект распоряжения, как указано в сообщении, направлен на финансовое обеспечение выплат, которые каждый месяц будут получать родители малышей от трёх до семи лет включительно и в полном объёме.

В начале ноября Минтруд России подготовил проект об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет семьям, чей среднедушевой доход, учитывая ежемесячную выплату на детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. Размер пособия в 2020 году составляет половину регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем это 5,5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что семье с ребёнком от полутора до трёх лет и с доходом на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов можно будет получать детское пособие в размере одного прожиточного минимума. Это примерно 11 500 рублей в зависимости от региона проживания.

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