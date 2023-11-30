Регионам могут запретить управлять электросетевыми компаниями «Коммерсант»: регионам хотят запретить управлять электросетевыми компаниями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэнерго предлагает запретить региональным властям управлять электросетевыми компаниями, сообщает «Коммерсант». По данным издания, об этой инициативе говорится в отчете главы ведомства Николая Шульгинова для Госдумы.

Издание отмечает, что контрольный пакет в таких активах заставят передавать в собственность крупной системообразующей компании с госучастием либо отдавать ей в управление. В «Россетях» инициативу считают правильной, поскольку в таком случае будет обеспечена надежная работа и устойчивое развитие сетевого комплекса.

При этом мы не против того, чтобы регионы владели акциями в акционерных обществах. Но мы считаем, что контролирующий пакет (более 50%) должен быть у профессиональных игроков, например у «Россетей», — пояснил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что инициатива Минэнерго затронет Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Кузбасс. По их мнению, регионы будут серьезно сопротивляться передаче управления электросетевыми компаниями в другие руки.

Ранее руководитель «Россетей» Андрей Рюмин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему ухода промышленности из общей электросети на собственную генерацию, в том числе запретить частичный или полный переход на потребление энергии с собственной электростанции без компенсации. Глава государства одобрил просьбу и дал поручение вице-премьеру Александру Новаку подготовить решение по этому вопросу.