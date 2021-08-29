Реформу по утилизации отходов предложили перенести на два года

Минэкономразвития предложило перенести реформу в сфере утилизации и упаковки товаров до 2024 года. Отсрочка должна позволить создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товар, пишет РБК.

Минэкономразвития выступило за перенос реформы расширенной ответственности производителя (РОП) на два года — с 2022-го на 2024-й. Это следует из заключения ведомства, размещённого на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.





Заключение Минэкономразвития основано на анализе замечаний от компаний, отраслевых ассоциаций и деловых союзов, а также властей Ярославской, Кировской и Томской областей Представители бизнеса отмечают , что из-за требований вносить сведения о социально значимых товарах в информсистему возможен риск остановки оборота продукции на рынке и её дефицита. Из поправок неясно, каким образом будет осуществляться сбор информации в этот реестр товаров и контроль полноты и достоверности вносимых сведений. Кроме того, с начала 2022 года нормативы утилизации упаковки вырастут вдвое, что может привести к подорожанию продуктов питания, повышению затрат производителей и банкротству некоторых из них. К тому же полной утилизации упаковки достичь невозможно, так как на рынке используется неперерабатываемая упаковка, а для самой утилизации не хватает мощностей. Уровень переработки, по оценкам бизнеса, можно будет довести максимум до 53%, за остальную же часть необходимо будет безальтернативно платить экологический сбор. К тому же сам документ должен быть опубликован не позже 30 сентября, чтобы его положения вступили в силу с 1 января 2022 года, но он до сих пор не согласован в правительстве.

Экологи полагают, что представители ассоциаций намеренно затягивают реализацию новой концепции РОП и намерены продлить условия, в которых население продолжает платить за выпущенную бизнесом упаковку. Кроме того, подготовка к внедрению РОП в России велась с 2009 года, и у компаний было достаточно времени для выстраивания системы утилизации упаковки.

Между тем Минэкономразвития предлагает использовать новую информсистему в тестовом режиме не менее года, прежде чем сделать обязательным внесение туда информации о продаваемых товарах. Это поможет избежать дефицита в магазинах и ухода в тень субъектов легальной торговли. Саму реформу Минэкономразвития предлагает внедрять поэтапно, дав бизнесу переходный период, в течение которого нормативы утилизации будут расти экономически обоснованно, с учетом наличия мощностей переработки и создания новых.

Концепция РОП предусматривает, что с 2022 года норматив утилизации упаковки вырастет в пять раз — с нынешних 20% до 100%. Для производителей, использующих вторсырьё, будут предусмотрены понижающие коэффициенты. По прогнозам Минприроды, после вступления реформы в силу сбор средств может вырасти до 136 млрд руб. в год против 3,7 млрд руб. в 2019 году. Однако эксперты отмечают, что это обернётся повышением цен на величину экологического сбора и затрат на утилизацию.

Ранее эксперты заявили, что расширенную ответственность производителей за утилизацию мусора необходимо ввести, чтобы избежать мусорной катастрофы. По их словам, к 2050 году площадь захоронения отходов в России будет сопоставима с пространством, которое занимают целые государства. Эксперты Greenpeace прогнозируют, что если отходы в России не будут утилизировать в промышленных масштабах, то место на полигонах закончится уже к 2024 году.