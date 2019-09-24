https://static.news.ru/photo/f0dd047c-df09-11e9-bfb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

После выступления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с трибуны Генассамблеи ООН цены на нефть упали более чем на 3%.

Влияние на котировки оказали слова американского лидера на тему торговой войны с Китаем, передаёт Reuters .

В 21:05 за баррель сырья марки Brent давали $62,69. Это на 3,13% ниже показателя на момент прошлого закрытия рынка.

Топливо марки WTI подешевело несколько меньше: падение цены составило 2,88%, до $56.95.

Ранее News.ru писал, что Трамп снова превысил регламент выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. При этом за 36 минут политик ни разу не упомянул Россию.