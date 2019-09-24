После выступления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с трибуны Генассамблеи ООН цены на нефть упали более чем на 3%.
Влияние на котировки оказали слова американского лидера на тему торговой войны с Китаем, передаёт
В 21:05 за баррель сырья марки Brent давали $62,69. Это на 3,13% ниже показателя на момент прошлого закрытия рынка.
Топливо марки WTI подешевело несколько меньше: падение цены составило 2,88%, до $56.95.
Ранее News.ru писал, что Трамп снова превысил регламент выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. При этом за 36 минут политик ни разу не упомянул Россию.