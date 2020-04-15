Реальный эффективный курс рубля за месяц снизился на 11,4%

Реальный эффективный курс рубля в марте снизился на 11,4% по сравнению с февралём, а с начала года — на 11,5%. Этот показатель рассчитывается на основе курсов валют ключевых торговых партнёров РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России.
Как
Как писал NEWS.ru, российский рынок акций 15 апреля открылся снижением биржевых индексов. Индекс Мосбиржи понизился на 0,9%, РТС — на 0,7%. В этот же день курс евро вырос на 0,6%, до отметки в 80,6 рубля. Также прибавил и курс доллара. Валюта выросла на 0,8% — до 73,57 рубля.
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