Реальный эффективный курс рубля за месяц снизился на 11,4%

https://static.news.ru/photo/f7fd89b6-64e7-11ea-b50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Реальный эффективный курс рубля в марте снизился на 11,4% по сравнению с февралём, а с начала года — на 11,5%. Этот показатель рассчитывается на основе курсов валют ключевых торговых партнёров РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте России.

Как свидетельствуют данные Центробанка, реальный эффективный курс рубля к доллару в марте упал на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года — на 13,3%. По отношению к евро — на 13,5% в марте и на 12,5% с начала года.

Как писал NEWS.ru, российский рынок акций 15 апреля открылся снижением биржевых индексов. Индекс Мосбиржи понизился на 0,9%, РТС — на 0,7%. В этот же день курс евро вырос на 0,6%, до отметки в 80,6 рубля. Также прибавил и курс доллара. Валюта выросла на 0,8% — до 73,57 рубля.