Реальные доходы россиян упали с начала 2021 года

В первом квартале 2021 года реальные доходы россиян снизились на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщается в докладе Росстата.
По информации ведомства, реальные денежные доходы на одного человека в первом квартале текущего года
В этом случае Росстат говорит о доходах граждан с учётом вычета обязательных платежей и коррекции на инфляцию.
Также была пересмотрена динамика падения реальных доходов в 2020 году: её скорректировали с 3,5% до 3%.
Ранее сообщалось, что малоимущие россияне смогут получить право оформлять банкротство бесплатно. В настоящее время процедура оформления банкротства обходится в среднем почти в 50 тысяч рублей.