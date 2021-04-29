Реальные доходы россиян упали с начала 2021 года

https://static.news.ru/photo/fdd989b0-f3d1-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом квартале 2021 года реальные доходы россиян снизились на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщается в докладе Росстата.

По информации ведомства, реальные денежные доходы на одного человека в первом квартале текущего года составили в среднем 32 612 рублей. Данная сумма на 3% выше, чем год назад, однако в сравнении с последним кварталом 2020 года она упала на 26%.

В этом случае Росстат говорит о доходах граждан с учётом вычета обязательных платежей и коррекции на инфляцию.

Также была пересмотрена динамика падения реальных доходов в 2020 году: её скорректировали с 3,5% до 3%.

Ранее сообщалось, что малоимущие россияне смогут получить право оформлять банкротство бесплатно. В настоящее время процедура оформления банкротства обходится в среднем почти в 50 тысяч рублей.