Реальные зарплаты россиян в апреле уменьшились на 2%

https://static.news.ru/photo/1d7a4b84-b24a-11ea-8299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В апреле реальные зарплаты россиян впервые в 2020 году снизились. В годовом выражении уменьшение составило 2%, свидетельствуют обнародованные данные Росстата.

При этом прежде доходы повышались. В январе показатель был на уровне 6,5%, в феврале рост замедлился до 5,7%, а в марте ускорился до 5,9%.

За январь — апрель рост реальных зарплат составил 4% в годовом выражении.

По данным статистического ведомства, среднемесячная начисленная зарплата в России в апреле выросла на 1% по сравнению с апрелем 2019 года. В денежном выражении она составила 49 306 рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Центробанк 19 июня уменьшил размер ключевой ставки с 5,5% до 4,5% годовых, это исторический минимум для данного показателя. Такое решение призвано ограничить риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году и удержать её вблизи целевой отметки.