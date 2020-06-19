Реальные зарплаты россиян в апреле уменьшились на 2%

В апреле реальные зарплаты россиян впервые в 2020 году снизились. В годовом выражении уменьшение составило 2%, свидетельствуют обнародованные данные Росстата.
При этом прежде доходы повышались. В январе показатель был на уровне 6,5%, в феврале рост замедлился до 5,7%, а в марте ускорился до 5,9%.
За январь — апрель рост реальных зарплат составил 4% в годовом выражении.
По данным статистического ведомства, среднемесячная начисленная зарплата в России в апреле выросла на 1% по сравнению с апрелем 2019 года. В денежном выражении она составила 49 306 рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что Центробанк 19 июня уменьшил размер ключевой ставки с 5,5% до 4,5% годовых, это исторический минимум для данного показателя. Такое решение призвано ограничить риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году и удержать её вблизи целевой отметки.
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