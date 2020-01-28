https://static.news.ru/photo/69631672-41c8-11ea-a017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что российская сторона достроит газопровод «Северный поток — 2».

По словам топ-менеджера, проект построен на 94%. Российские специалисты закончат оставшуюся часть работ, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что компании-операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» просят освободить их от исполнения положений газовой директивы Евросоюза. Свои заявления они направили в Федеральное сетевое агентство Германии.

Президент России Владимир Путин считает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершится до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о значительном замедлении работ из-за санкций.