РБК: власти РФ решили отвязать расчеты в «дружественных валютах» от доллара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти РФ решили отвязать внешнеторговые договоры с дружественными странами от текущего курса доллара, сообщает РБК со ссылкой на двух источников: с финансового рынка и из госаппарата. По информации издания, вместо этого Россия будет использовать альтернативные индикаторы для того, чтобы определять курсы нацвалют.

На текущий момент международные расчеты в нацвалютах никак не влияют на курс, и он в любом случае рассчитывается через доллар. Так, при совершении финансовых операций в паре рубль-тенге, чтобы понять, сколько рублей необходимо заплатить за тенге, курс казахстанской валюты определяется через американскую. Один из собеседников издания уточнил, что в данный момент перед российским рынком стоит глобальная задача построить ту финансовую систему, которая позволит уйти от пересекающегося с долларом курса. По словам источника, в данный момент подобные механизмы разрабатываются в Центробанке и Минфине совместно с отечественными кредитными организациями.

Разные варианты рассматриваются, в том числе вариант корзины валют, — заявил федеральный чиновник.

При этом собеседник РБК, работающий в финансовой сфере, сообщает, что привязка нацвалют возможна к золоту или нефти. Однако оценки на нефтяном рынке так или иначе связаны с долларом. Эксперт считает, что привязка к нефти и золоту — это «экзотика». Специалист убежден в необходимости соответствия валютной корзины РФ российской структуре внешнеторгового оборота, отмечает чиновник. При этом набор валют, который мог бы войти в корзину, пока не ясен.

Сейчас значительная часть внешнеторгового оборота остается в долларах, но валютный рынок распался на отдельные сегменты — там, где продавцы и покупатели валюты встречаются между собой. И это проблема. Здесь как раз и возникают конструкции формирования валютного рынка, над которыми мы сейчас работаем, — указал собеседник РБК.

О разговорах вокруг этой инициативы также слышал другой источник РБК из крупного банка. По его словам, на текущий момент единственной альтернативой доллару может быть только юань. Эксперт отмечает, что юань не является свободно конвертируемой валютой, что усложняет условия для включения денежной единицы в валютную корзину. Китайская единица также требует согласия Пекина для использования ее в финансовом обороте.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Китай переходят на расчеты в нацвалютах за поставки энергетических ресурсов. Он отметил, что транзакции по оплате газа между «Газпромом» и властями КНР уже осуществляются на паритетной основе в рублях и юанях. По словам Новака, взаиморасчеты в национальных денежных единицах в том числе происходят и за поставки оборудования из Китая.