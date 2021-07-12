РБК: в РФ может возникнуть дефицит холодильников и кондиционеров

Дефицит холодильников и кондиционеров возможен в России из-за усложнившихся правил ввоза хладагентов, усиливающих парниковый эффект. Об этом главу Минэкономразвития Максима Решетникова предупредила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят Electrolux, DeLonghi, Gorenje, Ariston, Miele, сообщает РБК.

Агентство отмечает : согласно письму ассоциации, с июля 2021 года для части импортёров стал невозможен ввоз хладагентов и содержащей их техники. Фактически на импорт установлена квота, хотя в законодательстве это никак не закреплено. В РАТЭК добавили, что не успевшие до июля 2021 года оформить разрешение импортёры не могут ввезти продукцию к началу 2022 года, их ожидают «значительные убытки».

Разрешения на импорт выдаёт Росприроднадзор, подведомственный Минприроды. Именно этому ведомству просят Решетникова в РАТЭК указать «на недопустимость введения ограничений на ввоз» хладагентов. В Минэкономразвития рассказали изданию, что проблема находится в компетенции Минпромторга, туда письмо и перенаправлено.

Ранее стало известно, что РАТЭК обратилась в Минфин с предложением снизить налоговую нагрузку при продаже подержанных товаров, включая умные часы, посудомоечные машины, микроволновые печи и кухонные плиты. Авторы письма предлагают расширить перечень техники, при перепродаже которой НДС будет рассчитан по межценовой разнице. По их мнению, это будет способствовать развитию рынка этих устройств.