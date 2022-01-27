РБК: в кабмине утвердили дорожную карту по криптовалютам

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в России. Документ рассчитан на период до конца 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение — инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определённые риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета, — пояснил собеседник агентства.

В правительстве собираются ещё доработать положения «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов. Также предстоит определить статус участников рынка и порядок их деятельности. Потребуется и определиться с органом, который будет регулировать данную сферу.

Кроме того, в документе прописана необходимость формирования механизма по проверке достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами.

В подготовке дорожной карты принимали участие десять министерств и ведомств, только Центробанк не поддержал её.

Ранее стало известно, что активное вовлечение в оборот криптовалют банков и других финансовых организаций может создать огромный риск для финансовой стабильности, сообщили в Центробанке России. Таким образом регулятор отреагировал на предложение Минфина по регулированию крипторынка. В Банке России не согласны ещё с рядом инициатив ведомства.