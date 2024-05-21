РБК: СПБ Биржа обсудит выплату с доходов от изъятых иностранных активов

СПБ Биржа намерена обсудить с российскими регуляторами возможность проводить выплаты инвесторам из РФ с доходов от замороженных иностранных активов. Отмечается, что они смогут получать только дивиденды и купоны по ним в рублях.

СПБ Биржа обсуждает с российскими регуляторами возможность проведения выплат в адрес инвесторов по указу президента. указ предусматривает выплаты в рублях доходов (дивидендов и купонов — NEWS.ru) по заблокированным иностранным бумагам в адрес российских инвесторов за счет средств Минфина, предназначенных для выплат иностранцам, — сообщил представитель площадки в беседе с РБК.

При этом сами активы так и останутся замороженными. Разблокировать их можно, только получив лицензию в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США).

Ранее СПБ биржа специализировалась на торговле зарубежными ценными бумагами, но остановила торги ими после введения в отношении торговой площадки санкций США. В настоящее время на СПБ бирже торгуются исключительно российские акции. В последний раз биржа приостанавливала торги из-за сбоя в конце 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ, позволяющий обменивать замороженные на Западе активы россиян на заблокированные средства иностранных инвесторов. Известно, что на сегодняшний день у российских граждан заблокировано активов на общую сумму 1,5 трлн рублей. Ответственным за исполнение указа назначен Совет директоров Центробанка.