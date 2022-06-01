В российских магазинах стало меньше стирального порошка

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

В марте—апреле 2022 года в магазинах резко сократился ассортимент бытовой химии и средств для персонального ухода, пишет РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ. По её подсчетам, с 21 марта по 1 мая 2022 года количество товарных позиций в этих категориях снизилось на 23% к аналогичному периоду прошлого года.



Самое заметное сужение ассортимента наблюдается в стиральных порошках: количество товарных позиций в марте—апреле 2022 года сократилось почти на 33% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, снизился ассортимент персональных средств гигиены, средств для мытья посуды, кондиционеров для белья и волос, средств для лица, шампуней и средств для уборки.



Как отмечает директор по работе с ретейлом российского офиса NielsenIQ Константин Локтев, поставщики сократили ассортимент из-за трудностей с сырьём, ингредиентами и комплектующими, а покупатели в марте запасались товарами длительного хранения, что привело к отсутствию ряда товарных позиций на полках. Кроме того, ряд брендов вынужден перестраивать логистику и стратегии развития на фоне массовой приостановки работы западных компаний на российском рынке. В дальнейшем, по его словам, поставщики и сами торговые сети найдут способы перестроить логистику и так или иначе восполнят ассортимент.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев также отмечает, что снижение количества товарных позиций не означает сокращения числа брендов, поскольку производители, которые столкнулись с логистическими трудностями и проблемами с упаковкой, стремятся сохранить ключевые бренды. В Минпромторге также отметили, что разрешённый недавно параллельный импорт также «позволит обеспечить широту предложения потребительских товаров».

Ранее управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский рекомендовал россиянам закупить средства личной гигиены и бытовой химии, цены на которые, по его словам, вырастут не менее чем на 40%. А вот, например, одежда, по словам экономиста, подорожает не так серьёзно.



