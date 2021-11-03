РБК: россияне переключились на семейную ипотеку

Россияне переключились на семейную ипотеку, чтобы рефинансировать в рамках программы уже имеющиеся кредиты. Тем не менее эксперты считают, что повышенный спрос может исчерпать эту программу. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования банков.

В банке ВТБ рост спроса на рефинансирование заметили в июле. Тогда на улучшение условий по кредиту приходилась четверть (25%) выдач по программе от общего числа заявок. В августе этот показатель возрос до 36%, а в сентябре доля рефинансирования достигла 62%. Таким образом, с июля банк одобрил порядка 10 тысяч заявок на семейную ипотеку на общую сумму в 37 млрд рублей.

Повышение спроса на льготу также заметили и в банке «Санкт-Петербург». Там доля рефинансирования с июля по сентябрь возросла с 10,7% до 18,2%.

Пока эксперты оценивают положительно сложившуюся ситуацию, так как это может благоприятно сказаться на развитии строительства. Тем не менее специалисты опасаются, что повышение спроса может напротив негативно сказаться на отрасли.

Однако повышенная доля рефинансирования может свидетельствовать о том, что данная программа постепенно исчерпывает себя как стимул для строительства, — сказала директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Ранее генеральный директор Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович рассказал, что в третьем квартале 2021 года россияне оформили на 13% меньше ипотечных кредитов, чем в аналогичный период 2020-го. Это вызвано ложным ожиданием, что программа льготной ипотеки закончится.