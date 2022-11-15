РБК: на развитие микроэлектроники в России потребуется 800 млрд рублей

Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look/Global Look Press

Эксперты «Яков и партнеры» (бывшая российская «дочка» McKinsey) провели исследование, согласно которому на развитие микроэлектроники в России в ближайшие 17 лет понадобится 700-800 млрд рублей. Расчеты приведены с учетом текущей ситуации, но могут быть скорректированы в зависимости от уровня инфляции, пишет РБК.

На расширение локального производства оборудования для создания кремниевых пластин и фотолитографии и на субсидирование научно-исследовательских работ в этой сфере понадобится 400-500 млрд рублей, половину которых надо будет выделить из бюджета. Наладить производство такого оборудования получится к 2030 году.

Эти инвестиции, по мнению авторов исследования, позволят перейти на более современные технологические процессы и отказаться от импорта. На развитие собственных компетенций в области разработки и изготовления базовых и современных чипов понадобится еще 300 млрд рублей до 2040 года.

Микрочипы уже называют «новой нефтью», и крупные экономики наращивают инвестиции в эту отрасль. Ни одно современное производство не может нормально функционировать без микрочипов, — говорится в исследовании.

Из-за санкций поставки чипов в Россию, как и оборудования для их производства, ограничены. Существующие в стране производства могут выпускать чипы с технологией более 90 нанометров, но их мощностей не хватает для удовлетворения существующего спроса.

Российские власти готовятся вложить в развитие электроники 900 млрд рублей до 2030 года, но эксперты считают, что этих денег для создания потребительской техники будет недостаточно и потребуются еще частные инвестиции.

Ранее сообщалось, что с момента начала специальной операции на Украине компании в России начали получать из Китая до 40% бракованных микрочипов. До начала СВО эта доля не превышала 2%.