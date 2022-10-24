РБК: Минфин не планирует полностью отказаться от доллара

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Минфин не планирует полностью отказаться от доллара, так как товары российского экспорта, как правило, биржевые, и их мировые котировки выражены в долларах. Совсем обойтись без доллара вряд ли получится, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

Товары нашего экспорта, как правило, биржевые, и их мировые котировки выражены в долларах. Поэтому для налогообложения мы вынуждены пересчитывать долларовые цены в рубли,- сказал глава Минфина.

Однако, какие-то сподвижки к этому есть. Так, по акцизу на жидкую сталь «отсечка» была в долларах, $300 за тонну, а стала 30 тысяч рублей. По словам министра, то, что можно поменять на рублевые котировки, будет делаться. В другом случае — то, что привязано к ценам на мировых рынка — придется исходить из котировок иностранных валют.

Ранее юрист и политолог Николай Вавилов сообщил, что Китай отказывается принимать оплату от России в юанях, компании на фоне общего тренда отказа от доллара просят расплачиваться именно им.Это объясняется тем, что 90% внешнеторговых китайских предприятий используют для мировой торговли доллар.