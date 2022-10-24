РБК: Китай в сентябре снизил закупки угля и нефти у России

Российско-китайский товарооборот в минувшем сентябре сократился по сравнению с августом, прежде всего за счет снижения российских поставок минерального топлива, передает РБК. Как сообщило главное таможенное управление КНР, поставки российского угля сократились на 19%, а сырой нефти — на 10,5%.

В свою очередь, первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов заявил, поставки товаров из КНР в Россию почти не изменились по сравнению с предыдущим месяцем — $8 млрд (в годовом выражении они выросли на 21,3% после роста на 26,7% в августе). А ввоз российских товаров в Китай снизился на 5,7% к предыдущему месяцу, до $10,66 млрд. По сравнению с сентябрем прошлого года импорт из России оказался в 1,5 раза выше.

Цыплят по осени считают: прогнозируется очередной рекорд во взаимной торговле с Китаем, и это безусловно. Цифры разные называются — от $170 млрд до $180 млрд оборота [за этот год]; наверное, это достаточно объективные цифры, — указал он.

Ранее сообщалось, что товарооборот России с Китаем увеличился на 27,2% по итогам первого полугодия, сообщает АБН со ссылкой на главное таможенное управление КНР. За шесть месяцев товарооборот достиг $80,7 млрд.