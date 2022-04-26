Развитие экономики путём импортозамещения назвали «Сказками Венского леса» Экономист Кульбака назвал развитие экономики путём импортозамещения «Сказками Венского леса»

Восстановить российскую экономику за два года, ориентируясь на импортозамещение и внутренний рынок, невозможно, заявил NEWS.ru кандидат экономических наук Николай Кульбака. По его словам, импортозамещение как модель развития экономики пробовалось многими странами, причём они не были закрыты так, как сейчас Россия. Ни у одного государства эта концепция не получилась.

При импортозамещении нужно создавать всё своё. Многие технологические цепочки сейчас таковы, что ни одна страна в одиночку в них не участвует. Происходит следующая ситуация. Например, часть iPhone делается в одной стране, ещё одна — в другой. За счёт большого эффекта масштаба и экономии ресурсов достигается высокая эффективность. Если пытаться всё сделать самим, это будет на порядок низкого качества. Многие из этих технологий просто неоткуда взять. Некоторые технологии можно сделать за четыре-пять лет и это будет страшно дороже. Это в принципе нереальная ситуация. Импортозамещение — это Сказки Венского леса. К сожалению, — считает Кульбака.

Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence подготовили исследование, согласно которому российская экономика на фоне санкций восстановится через десять лет до уровня 2021 года, а в этом году ВВП страны сократится на 11,1%. По данным экспертов, положительную динамику показатель продемонстрирует только в 2024 году — на 1,6%.

Инфляция в РФ в 2022 году составит 17,8%, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5%, к 2026 году она сократится до 4,6%. ВВП Украины в нынешнем году сократится на 45,7%.

Падение экономики ожидается также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане из-за их тесных экономических связей с Россией. Другим странам региона, скорее всего, удастся избежать рецессии, однако растущая инфляция, сбои в цепочках поставок и изменение потребительского поведения всё же ослабят рост экономики.