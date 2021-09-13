Разрешение брать кредиты по правам на авто названо упрощением процедуры

Разрешение брать потребительские кредиты по водительским правам не приведёт к каким-то глобальным изменениям в области выдачи кредитов. Новая инициатива поможет лишь упростить данную процедуру. Об этом телеканалу «360» рассказал финансовый аналитик, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

Сейчас права тоже часто используются как подтверждение личности, как второй документ. Например, где кредит выдают по двум документам, то второй документ — водительские права. Каких-то кардинальных изменений не произойдёт, — сообщил аналитик.

Кроме того, максимально возможная сумма кредита будет зависеть от политики банка. А сами кредитные учреждения любят, когда люди предоставляют большое число документов. То есть появляется больше данных о заёмщике. Если их мало, то возникают большие риски для банка и вырастает процентная ставка по кредиту, заключил Макаров.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что россиянам могут разрешить проводить некоторые финансовые операции по водительским правам, в их числе получение потребительских кредитов или обмен валют. Законопроект рассчитывают принять до конца 2021 года.