Разовые поездки и проездные подорожали в Москве

https://static.news.ru/photo/e667b670-4c7e-11eb-b77b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость разовых поездок, а также проездных на 30 дней и 60 поездок в общественном транспорте Москвы изменилась со 2 января.

О подорожании услуг сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Так, разовая поездка по карте «Тройка» (билет «Кошелёк») со 2 января подорожала на 2 рубля — до 42 рублей, стоимость поездки при оплате банковской картой также выросла на 2 рубля и составила 46 рублей.

Самый популярный проездной на 30 дней стал дороже. Из-за инфляции он подорожал на 3,5% — с 2170 до 2245 рублей. Одна поездка по нему подорожала на 1 рубль 30 копеек при 55 поездках. Стоимость билета на 60 поездок стала дороже на 1 рубль 67 копеек за одну поездку. Теперь она составляет 2070 рублей вместо 1970.

Сохранилась старая стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, изменения остальных тарифов минимальны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажиры столичного метрополитена получили возможность оплачивать проезд на двух линиях со скидкой. Стартовал эксперимент по снижению цен на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской ветках. Скидка действует в будние дни в течение двух временных промежутков — с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.