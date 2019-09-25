https://static.news.ru/photo/90dfd97a-dfc0-11e9-a0cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские банки за первый квартал 2019 года выдали клиентам старше 60 лет на 15–20% кредитов больше, чем год назад. При этом средняя сумма потребительской ссуды выросла на 12,7% до 180,5 тысячи рублей.

В категории кредитов для граждан от 60 до 65 лет рост суммы составил 21,7% (до 136,3 тысячи рублей). Размер ссуды для лиц старше 65 лет увеличился на 19,8% (до 99,7 тысячи рублей).

Размеры кредитов для потребителей старше 60 лет растут более высокими темпами, однако в абсолютном выражении средняя сумма остаётся относительно низкой — 95 тысяч рублей, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что кредитные организации в России стали внимательнее относиться к потенциальным и действующим клиентам, в частности лучше оценивать заёмщиков, меньше навязывать дополнительные услуги. Однако это не мешает отдельным финансовым структурам выходить за рамки норм общения и обслуживания россиян.