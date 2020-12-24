Разговор о «потерянных годах» для экономики пуст без учёта геополитики

Последние годы для России можно отчасти считать потерянными с точки зрения экономического роста, такое мнение высказал в СМИ председатель совета директоров Альфа-Банка и акционер «Альфа-Групп» Пётр Авен. Между тем аналитики упрекают его в близорукости: он не упоминает геополитическую ситуацию вокруг России. В частности, по мнению экономистов, усиление ограничительных мер приведёт к сбоям поставок деталей американских производителей для российских компаний, включённых недавно в санкционный список США, что негативно отразится на производстве. По итогам 2021-го эксперты предлагают ожидать улучшения показателей экономического роста хотя бы потому, что на протяжении уходящего года наблюдалось их резкое ухудшение, уже в значительной мере преодолённое.

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о потерянных десяти годах для российской экономики, в интервью РБК Пётр Авен ответил «и да и нет». С одной стороны, по его словам, в последние годы произошла фундаментальная трансформация экономической модели, которая характеризуется таргетированной инфляцией. При этом все страны испытывали проблемы с ростом ВВП из-за «подавленной инфляции». Вот почему замедление роста в России также было ожидаемо.

Однако из-за низкого уровня инвестиций, составляющего около 20% ВВП, что является недостаточной цифрой для России, в стране не был обеспечен серьёзный экономический рост, а долг не сократился, считает банкир.

Восстановление российской экономики зависит от дальнейшего развития ситуации с пандемией в мире, считает кандидат экономических наук, руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН Софья Главина. 2020 год, безусловно, стал испытанием для экономики страны. Правда, её спад был незначительным по сравнению со многими другими странами, и это в первую очередь связано со структурой экономики и долей государственных компаний в ней, отмечает эксперт.

В России, по словам Главиной, на сегодняшний день очень низкая доля малого бизнеса и частного предпринимательства, а пострадали в пандемию во всём мире прежде всего они. Рецессия привела к росту безработицы (Росстат: ноябрь 2020 года — 6,1% от рабочей силы), падению реальной заработной платы и сокращению доходов населения. Происходит снижение объёмов внешней торговли.

Пётр Авен не упоминает геополитическую ситуацию вокруг России. В частности, усугубление санкций приведёт к сбоям поставок деталей американских производителей для российских компаний, включённых недавно в санкционный список США, что негативно отразится на производстве. Рост бедности в стране (Минтруд: в 2020 году 20 млн человек страдают от бедности) является результатом снижения деловой активности и доходов населения. Софья Главина руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН

Стоит также отметить, отмечает эксперт РУДН, что падение экономического роста в России ещё больше усугубляется низкими ценами на сырую нефть, которые упали на 53% в период с января по май 2020 года.

Последние годы для России действительно отчасти можно считать потерянными с точки зрения экономического роста, полагает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так, в последние годы он был около нуля, в среднем не превышая 1,5%. Однако Россия к пандемии подошла в целом с позитивными макроэкономическими показателями относительно многих других развитых и развивающихся стран: профицит бюджета, крайне низкая государственная долговая нагрузка, большие объёмы международных резервов и суверенного фонда национального благосостояния, низкий уровень инфляции и прочее.

Эти позитивные моменты при низких темпах роста обусловили тот факт, что экономика России легче перенесла кризис в связи с распространением коронавируса, чем большинство других государств, предполагает специалист.

Падение российской экономики в первом полугодии 2020 года оказалось гораздо ниже европейских ведущих стран, хотя российский пакет антикризисных антиковидных мер относительно невелик (менее 1% ВВП) по сравнению с развитыми экономиками Европы (во Франции около 15% ВВП, в Германии более 30% ВВП). За 11 месяцев 2о20-го экономика нашей страны сократилась всего на 3,5%. В РФ не произошёл рост ВВП в III квартале 2020 года, в отличие от позитивных примеров США, Европы, стран БРИКС. Но при этом в России не наблюдается экономической лихорадочной волатильности, как в других государствах, где резкие падения ВВП в первую и во вторую волну пандемии сменяются такими же резкими показателями экономического роста. Диана Степанова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Диана Степанова призывает успокоиться, так как, по её суждению, в 2021 году ожидается восстановление экономики прежде всего за счёт роста цен энергетического сектора, который дает 20–25% ВВП, 65% общего экспорта и более 30% доходов государственного бюджета. Аппетиты мировых инвесторов к рисковым активам продолжат расти, что позволит ожидать притока инвестиций на российский рынок капитала, допускает аналитик.

При успешных результатах вакцинации, снижении темпов роста эпидемии коронавируса и отсутствии геополитических потрясений, в том числе серьёзных санкций западных стран, можно рассчитывать на восстановление экономики в 2021 году как минимум с ростом 1–1,2% ВВП, уверена экономистка.

В свою очередь заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов думает, что темпы экономического роста «нулевых» годов были гораздо более высокими, что обусловлено восстановительным подъёмом после глубочайшего трансформационного спада 1990-х годов. Когда потенциал восстановительного подъёма был исчерпан, темпы экономического роста снизились, указал он. По этой причине на протяжении последнего десятилетия они едва ли могли быть существенно более высокими.

Свою роль сыграло и резкое ухудшение условий внешней торговли с конца 2014 года, а также санкции, не говоря уже о коронакризисе. В какой-то мере повлияло и проведение политики инфляционного таргетирования, но её цели при этом были достигнуты. Не думаю, что с точки зрения экономического роста последние годы следует считать потерянными. Владимир Бессонов заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ заведующий научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ

С его слов, восстановление российской экономики после кульминации коронакризиса наблюдается уже на протяжении нескольких месяцев. Дно было достигнуто в мае-июне, после чего экономика начала восстанавливаться, хотя этот процесс и протекает неоднородно как во времени, так и в разрезе секторов.

Если в ближайшие месяцы не случится новых потрясений неэкономической природы (новый вирус, метеорит, конфликты), то вскоре это станет очевидным для всех. По итогам 2021-го следует ожидать улучшения показателей экономического роста хотя бы потому, что на протяжении уходящего года наблюдалось их резкое ухудшение, уже в значительной мере преодолённое, — резюмировал эксперт ВШЭ.