Группа экспертов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения, следует из доклада, опубликованного на сайте фонда «Либеральная миссия». В Минфине эти идеи категорически отказались комментировать.

По мнению экономистов, в настоящее время объём поддержки нужно довести до 4-6% ВВП. При консервативном сценарии он может достичь 10% экономики России. Сейчас же на минимизацию негативных последствий коронавируса направлены 1,2% ВВП.

Как пояснили эксперты, предложенная ими поддержка не включает недополученные нефтегазовые доходы, замещаемые из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Специалисты также призвали изменить бюджетное правило, чтобы можно было за счёт ФНБ замещать не только выпадающие нефтегазовые доходы, но и другие, не относящиеся к ним. Также эксперты уверены, что для поддержки экономики потребуется программа количественного смягчения — эмиссия рублей через покупку регулятором правительственных облигаций.

Но, более того, по их мнению, принципиальным вопросом стратегии борьбы с экономическим коронакризисом является идея прямой поддержки населения и его платёжеспособности на выходе из режима карантина. От этого в значительной степени зависит, сможет ли экономика быстро восстанавливаться или последствия «травмы доходов» растянутся длинным шлейфом.

Группа экономистов предлагает произвести доплаты пенсионерам и выдать всем семьям субсидии на оплату ЖКХ. Более радикальная позиция предполагает тотальные или ограниченные по некоторым критериям, но «ковровые» не заявительные выплаты по модели временного «безусловного дохода». В частности, они могут быть ограничены теми, кто не получает заработную плату из бюджета и чей доход не превышал в прошлом году 1-1,5 млн рублей.

Логика здесь, с одной стороны, состоит в том, что особенности российского рынка труда и системы социальной защиты вообще не предполагают сколько-нибудь эффективного механизма поддержки временно потерявших работу. И экстренно исправить этот недостаток в текущих обстоятельствах шока занятости не представляется возможным, пишут экономисты в своём докладе.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Поэтому, говорят они, лучше раздать деньги даже тем, кто мог бы без них обойтись, чем столкнуться с (как минимум) двукратным ростом реально не имеющих работы, да ещё в ситуации, когда обычные механизмы «смягчения» проблемы (разного рода неформальные приработки) также блокированы. Наконец, поддержание платёжеспособности населения в момент выхода из карантина является важнейшим фактором быстрого отскока экономики, убеждена экономическая группа.

Практика «раздачи денег гражданам по ходу кризиса» стремительно входит в моду. В идеале деньги должны попадать не всем, а относительно малообеспеченным, но это бывает трудно осуществить технически. Константин Сонин профессор Чикагского университета и ВШЭ, «лучший экономист РАН» профессор Чикагского университета и ВШЭ, «лучший экономист РАН»

Безусловный доход

Среди предлагаемых правительству идей по увеличению поддержки малого бизнеса и населения свою концепцию группа экономистов отсылает к так называемой модели безусловного базового дохода (ББД). За последние годы ББД продвинулся от мысленного эксперимента к одной из конкретных опций социальной политики, пишут эксперты Всемирного банка в предисловии к новой книге, анализирующей опыт и возможности введения ББД в различных странах мира. По мере распространения коронавируса безусловный базовый доход или его разновидность в виде разовых выплат всё чаще обсуждаются в качестве одной из опций антикризисной политики.

Всеобщие денежные выплаты уже объявлены в США и нескольких азиатских экономиках, напоминает специализированный журнал « Эконс ». В России эту дискуссию начал профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин, первоначально предложивший выплатить каждому россиянину единовременное пособие в 10 тысяч рублей за счёт средств Фонда национального благосостояния, цена вопроса, по его оценкам, — 1–1,5 трлн руб. Это позволит и поддержать совокупный спрос, и оказать поддержку наименее социально защищённым гражданам, до которых не в полной мере доходит традиционная социальная помощь, считает Сонин.

Надо сказать, что главное преимущество всеобщих пособий — простота, аргументируют поддерживающие эту меру экономисты: это самый быстрый способ дать людям финансовую поддержку и влить деньги в экономику. Причём, если спустя несколько месяцев экономика по-прежнему будет не в лучшем состоянии, то выплаты надо продолжать регулярно, убеждены некоторые экономисты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не для России

Совсем недавно о раздаче денег населению объявили США, и это был скорее политический жест администрации лидера Дональда Трампа в связи с предстоящими выборами, уверен старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

В Москве было принято решение о повышении пособия по безработице, это более продуманный шаг, позволяющий защитить от кризиса наиболее пострадавших. Такие меры должны применяться адресно с учётом реальной необходимости особо нуждающихся, а также исходя из финансовой возможности бюджета. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер» старший аналитик «БКС Премьер»

К слову, в той же Великобритании правительство выделяет часть прежних зарплат временно безработным, «это хороший опыт, который можно перенять», говорит эксперт.

По мнению старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, для того, чтобы избежать большого провала в экономике, «деньги должны прийти в экономсистему как можно быстрее». Можно накачивать финансовыми средствами крупные компании, но без стабилизации платёжеспособности населения ничего не произойдёт, так как продукцию надо кому-то продавать, отмечает Бодрова.

Ведь нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что с платежеспособностью сейчас большие проблемы, реальный сектор простаивает почти месяц, люди многих профессий остались без дохода и проедают немногочисленные сбережения.