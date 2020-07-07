РАТЭК попросил перенести сроки перехода на российское ПО на июль 2022 года

https://static.news.ru/photo/a727f906-c0ca-11ea-b9d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Президент Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей (РАТЭК) Александр Онищук попросил перенести переход на российское программное обеспечение (ПО) на 1 июля 2022 года.

Он сообщил, что производители и продавцы электроники не успеют внедрить изменения до 2021 года. Кроме того, российские покупатели могут остаться без доступа к электронным новинкам на начало 2021 года, сообщают «Известия».

Своё предложение об отсрочке установки российского ПО президент РАТЭК направил письмом премьер-министру Михаилу Мишустину.

Однако замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Анатолий Голомолзин заметил, что перенос сроков предустановки российского ПО на 2022 год противоречит закону, который уже был принят.

ФАС не располагает сведениями о том, что новые требования ограничат объёмы продаваемой в РФ электронной техники. Более того, производители выразили понимание в необходимости предустановки российских программ для ЭВМ на технически сложные товары, а ряд производителей заявил о готовности исполнять установленные требования, — сообщил Анатолий Голомолзин.

Закон об обязательной предустановке российского ПО подписал президент России Владимир Путин 2 декабря 2019 года.

Как писал NEWS.ru ранее, банки попросили отложить переход на российское ПО до 2023 года. В Национальном совете финансового рынка отметили, что переход владельцев критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение с 2021 года может привести к значительным убыткам.