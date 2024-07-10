Раскрыта стратегия развития автомобилестроения в России НАМИ: автопромышленность планирует развитие технологического суверенитета России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одной из главных основ стратегии развития автомобилестроения в России является создание технологического суверенитета, заявил заместитель главы ФГУП «НАМИ» по маркетингу Николай Шмидт на промышленной площадке ИННОПРОМ-2024. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в этой отрасли также важно развитие технологической инфраструктуры.

Шмидт объяснил, что автомобильная отрасль относится к одной из тех, которая оказалась в наиболее сложном положении, поскольку рынок во всем мире в высокой степени международный. После введения санкций все предприятия в России встали, потому что уровень локализации в стране был достаточно низким, уточнил он.

Одна из основ стратегии развития автомобилестроения — это технологический суверенитет и локализация, для того чтобы мы могли иметь хоть какой-то модельный ряд, который будет нам доступен и будет независим от любого внешнего воздействия, — сказал Шмидт.

Замглавы НАМИ также указал на важность создания технологической инфраструктуры. Он подчеркнул, что для этого сегодня создан список критически необходимых компонентов — «Белая книга». В 2022 году в этом перечне было более 700 комплектующих, а сегодняшнему дню проработано 40%.

Директор департамента закупок «Металлоинвеста» Алексей Лунев ранее на ИННОПРОМ-2024 заявил, что Россия не смогла по щелчку пальцев отреагировать на санкции, поэтому импортозамещение можно назвать лишь условным. Он оценил процесс импортозамещения русской поговоркой «Голь на выдумку хитра» и отметил, что в данный момент компании пытаются найти альтернативные источники для материалов и оборудования.