Раскрыта реальная польза сберкнижек СССР в 2022 году Финансовый аналитик Разуваев рассказал о пользе сберкнижек СССР в 2022 году

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Сберегательная книжка

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в разговоре с NEWS.ru рассказал о том, сколько денег можно получить по сберегательным книжкам, оформленным до 20 июня 1991 года. По его словам, выплаты могут составить «сущие копейки».

Один важный момент: сколько стоят советские деньги и нынешние деньги? Если считать по полной стоимости, то один советский рубль стоит около 200–300 современных рублей, но тогда не было возможности обменять валюту. Я считаю, что один советский рубль — это 100 нынешних рублей, — рассказал финансовый аналитик.

По его мнению, власти должны вывести замороженные резервы и раздать их людям по курсу 1 рубль — 1 доллар. Речь идёт о вкладах граждан РФ в Сбербанке, открытых до 20 июня 1991 года, которые составляют 315,3 млрд советских рублей.

Есть люди, которые говорят, что выплаты по сберкнижкам приведут к инфляции. Так вот они неправы, потому что таким образом произойдет сбыт валюты и, чтобы получить рубли, надо эту валюту на рубль поменять. Но главное, что коэффициент монетизации у нас ниже, чем у других экономик, поэтому мы переживем, — отметил Разуваев.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку продлил приостановку выплат по советским сберкнижкам до 2025 года. В правительстве заявили об отсутствии финансовых источников полной компенсации советских вкладов.