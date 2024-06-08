Раскрыта причина роста бедности в Европе Сечин: рост цен на газ привел к бедности в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокая стоимость энергии вынуждает европейские домохозяйства сокращать потребление газа, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, в результате двукратного роста цен на голубое топливо, спрос на него в жилом и коммерческом секторах Европы снизился за два прошлых года более чем на 20%, передает корреспондент NEWS.ru.

В результате ценового шока спрос на газ в жилом и коммерческом секторах Европы снизился за два прошлых года более чем на 20% и продолжил падение в этом году. В результате этого впервые за многие десятилетия Европа оказалась перед лицом новой реальности — европейцы стали беднее, — сказал он.

Ранее сообщалось, что главным европейским покупателем газа из России по итогам февраля стала Франция, до этого данную позицию занимала Венгрия. Последний раз такая ситуация была зафиксирована в ноябре минувшего года. В последний месяц зимы 2024 года во Францию было направлено на 10% больше сжиженного природного газа, чем месяцем ранее.

Главред аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич ранее заявил, что страны ЕС часто использовали подземные хранилища Украины в качестве таможенных складов газа. Однако, по его словам, ситуация изменилась после ударов по данной инфраструктуре.