Раскрыт план России на случай дефолта Инвестиционный стратег Суверов рассказал про план России на случай технического дефолта

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Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что Россия оплатит внешний долг в рублях и обратится в суд, если действия США приведут её к техническому дефолту. Эксперт отметил, что объявление дефолта станет признанием эффективности санкций и давления на страну. Он также признался, что технический дефолт никак не повлияет на российскую экономику, пишет ПРАЙМ.

Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, вероятно, заплатит рублями и пойдёт в международные суды с исками о неправомерности дефолта, — рассказал Суверов.

Он пояснил, что из-за введённых против Москвы санкций российский бизнес итак закрыт от внешних займов. В этом случай, по словам специалиста, нужно опираться на займы от восточных стран, включая Китай.

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников ранее объяснил, что предел укрепления рубля был достигнут в середине текущей неделе из-за крупных операций по покупке валюты. Эксперт отметил, что 25 мая объёмы торгов долларов достигли максимума с начала спецоперации России на Украине — $3,5 миллиарда. Он добавил, что это явление связано с тем, что крупные скупщики приобретали валюту перед внеплановым заседанием Банка России.