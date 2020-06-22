Расходы россиян показали рекордное для мая значение

https://static.news.ru/photo/fc031ae4-b4a1-11ea-9db6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходы россиян в мае 2020 стали наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений. Рост расходов по сравнению с прошлым годом обусловлен в первую очередь ускорившейся инфляцией. При этом он затронул разные слои населения по-своему.

Такие данные приводит исследовательский холдинг Romir на основе информации от своей скан-панели. Рост по сравнению с апрелем 2020-го составил 6,4%. Очищенные от инфляции расходы, как и номинальные, за месяц также выросли — на 5,9%.

Рост трат зафиксирован во всех федеральных округах, за исключением Уральского (-4,2%). Наибольшим увеличением отметились жители Кавказа (+10,9%) и центральной России (+7,6%). При этом драйвером является не Москва, а другие города, сообщается на сайте компании.

В мае москвичи увеличили свои расходы по сравнению с апрелем на 4,8%. Темпы роста в столице оказались ниже, чем в среднем по округу. Говоря о годовой динамике, расходы жителей Москвы также продемонстрировали положительную динамику (+11,2%). Петербуржцы, в свою очередь, также увеличили повседневные расходы как по сравнению с прошлым месяцем (+6,0%), так и по сравнению с маем 2019 года (+3,9%), — отмечается на сайте.

Исследовательская скан-панель Romir основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных.

Ранее NEWS.ru писал, что в апреле 2020 года снизились реальные зарплаты россиян. В годовом выражении уменьшение составило 2%. При этом прежде доходы повышались. В январе показатель был на уровне 6,5%, в феврале рост замедлился до 5,7%, а в марте ускорился до 5,9%. За январь—апрель рост реальных зарплат составил 4% в годовом выражении.