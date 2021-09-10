Расходы россиян на обучение детей составляют пятую часть бюджета

Аналитики компании «Сбербанк страхование жизни» провели опрос населения и выяснили, что россияне тратят пятую часть семейного бюджета на обучение детей. И только четверть опрошенных считают, что они достаточно вкладываются, говорится на официальном сайте компании.

В среднем расходы на образование детей составляют 22% семейного бюджета, из них 27% считают, что этого достаточно, говорится в результатах исследования. При этом 55% опрошенных хотели бы вкладывать в обучение детей денег больше, а 18% планируют это сделать.

Больше всего денег тратят на образование детей в Москве и Санкт-Петербурге, где на это уходит 25% семейного бюджета. В Астрахани и Краснодаре на это уходит 23,8% и 23,3% соответственно. В Хабаровске на образование детей у семей уходит в среднем 23,3%, в Ростове-на-Дону — 23,2%, в Омске — 22,6%, в Красноярске — 21,4%.

Большая часть родителей (37%) считают, что вложения в образование должны в дальнейшем окупиться. Ещё 32% достаточно морального удовлетворения от успехов ребёнка, 14% надеются на помощь в старости. При этом 74% родителей предпочли бы бесплатное образование.

Из числа опрошенных 48% считают, что на образование детей нужно копить деньги. Ещё 87% считают расходы на образование детей важными и приоритетными.

Ранее юрист Андрей Багаев рассказал, как россияне с детьми могут получить налоговый вычет за обучение детей. Речь, в частности, идёт не только о платном образовании, но и о репетиторстве, кружках и секциях.