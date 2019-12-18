https://static.news.ru/photo/ded661de-221f-11ea-a049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Расходы родителей на новогодние подарки детям в этом году увеличились на треть. В среднем взрослые тратят 1,6 тыс. рублей, что на 33% больше, чем в прошлом году.

Увеличение трат покупателей на детей было зафиксировано ещё осенью, когда продажи выросли на 6% по сравнению с прошлым голом. Увеличился и средний чек при покупках: он составил 1,5 тыс. рублей, или стал на 15% больше, сообщают «Известия».

Самые популярные подарки для мальчиков — квадрокоптеры, роботы, коллекционные фигурки. Девочкам в этом году дарят коллекционных кукол, игрушечных персонажей мультфильмов, инновационные материалы для творчества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что компания MoneyMan провела исследование и выяснила, сколько граждане России планируют потратить на продукты к новогоднему столу, украшение дома и подарки. Треть опрошенных собирается уложиться в 10 тыс. рублей, 28% респондентов готовы расстаться в праздники с 15 тыс. рублей, а ещё 9% хотят выделить из семейного бюджета не более 5 тыс. рублей на всё.