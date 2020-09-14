Расходы регионов РФ на здравоохранение увеличились вдвое из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/49db2832-f706-11ea-af88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Аналитики АКРА «Бюджеты на больничном» сообщили, что расходы бюджетов регионов России на здравоохранение увеличились вдвое на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По данным исследования, регионы РФ потратили на здравоохранение с января по июль 2020 года на 88% больше, чем в 2019 году за этот же период. В результате расходы на здравоохранение составили 1,01 трлн рублей, сообщает ПРАЙМ.

Проведённый анализ показал, что совокупные расходы неконсолидированных бюджетов субъектов РФ на здравоохранение за январь-июль 2020 года увеличились на 88% (на 472 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, — привели результаты исследования в ПРАЙМ.

Отмечается, что рост расходов на здравоохранение зафиксирован во всех регионах России, кроме Крыма. Там расходы на здравоохранение сократились на 6%. Больше всего расходы на здравоохранение выросли в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Мы предполагаем, что рост расходов на здравоохранение не был связан исключительно с мерами, направленными на борьбу с коронавирусом. В 2020 году можно было ожидать роста расходов субъектов РФ на данную статью в связи с реализацией национальных проектов и выделением трансфертов на эти цели из федерального бюджета, — привели выводы аналитиков в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что во всех российских регионах отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. Он также сообщил, что массовые поставки новой вакцины в регионы планируется начать в ноябре-декабре 2020 года.