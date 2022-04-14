РАНХиГС: полный отказ Египта от российской пшеницы станет проблемой для РФ

Полный отказ Египта от российской пшеницы станет проблемой для России, считает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун. Как заявил он в беседе с НСН, из-за проблем с логистикой поставки пшеницы из РФ в Египет могут заменить США, Канада, Аргентина и другие страны.

Он напомнил , что Египет импортирует более десяти миллионов тонн зерна, которое идёт в основном на изготовление хлеба. Это составляет примерно половину всей пшеницы, поступающей в Египет. Ранее стало известно, что из-за нарушения цепочек поставок в результате спецоперации Каир подписал контракт на закупку 350 тысяч тонн пшеницы с рядом европейских государств.

Узун отметил, что 350 тысяч тонн — это небольшие цифры, такой объём зерна найти легко.

Но заключение Египтом контрактов с другими странами неприятно. К тому же, если последует полный отказ от российской пшеницы, для нас это будет большая проблема, — добавил учёный.

Представители хуситсткого движения «Ансар Аллах» в Йемене в конце марта заявили, что согласны покупать у России пшеницу, используя для оплаты рубли, сообщил член Высшего совета политбюро движения Мухаммед Али аль-Хуси в Twitter. Руководство движения посчитало хорошей идеей перевести платёж в нацвалюте и уже принимает шаги для установления сотрудничества.